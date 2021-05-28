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Общество28 мая 2021 9:57

В Тульской области безработный и ранее судимый мужчина украл шоколада почти на 7000 рублей

Случай произошел в городе Кимовске
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области безработный и ранее судимый мужчина украл шоколада почти на 7000 рублей

В Тульской области безработный и ранее судимый мужчина украл шоколада почти на 7000 рублей

Фото: соцсети

В дежурную часть полиции с заявлением обратился сотрудница одного из сетевых магазинов города. Женщина сообщила, что из торгового зала магазина совершена кража шоколада на 6 тысяч 869 рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы полиции в ходе просмотра записей камер видеонаблюдения, установили личность похитителя. Им оказался 48-летний нигде не работающий и ранее судимый местный житель.

Мужчина был задержан, похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».