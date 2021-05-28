Сквер обороны появится в Туле по осени Фото: Игорь КОПЫТОВ

К юбилею в оружейной столице запланировано и уже проводится большое количество мероприятий. Одним из ключевых событий станет открытие Музея обороны Тулы в парке «Патриот».

Предлагаемое место размещения нового сквера – площадка возле спортивного корпуса Тульского госуниверситета вдоль проспекта Ленина. Жители смогут принять участие в онлайн-обсуждении дизайна новой рекреационной зоны.

Работы по созданию сквера должны быть завершены к 1 ноябрю 2021 года.