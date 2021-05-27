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Общество27 мая 2021 17:37

Строительство пяти новых объектов позволит в 2021 году сделать питьевую воду в регионе более чистой

С каждым годом увеличивается число жителей региона, обеспеенных качественной питьевой водой
Игорь КОПЫТОВ
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Строительство пяти новых объектов позволит в 2021 году сделать питьевую воду в регионе более чистой

Строительство пяти новых объектов позволит в 2021 году сделать питьевую воду в регионе более чистой

Фото: Алексей ФОКИН

Так, в 2021 году в области возведут: станцию по обезжелезиванию воды в селе Алешня, станция очистки воды в поселке Грицовский Веневского района, артезианские скважины и системы очистки для водоснабжения микрорайона Южный в Кимовске, артезианская скважина и резервуар чистой воды для водоснабжения микрорайона Центральный в Донском.

Уже в 2022 году в микрорайоне Северо-Задонск города Донского завершится строительство станции водоподготовки. Это позволит обеспечить качественной питьевой водой около 39 тысяч туляков. Также для снижения риска аварий на 16 объектах Веневского, Воловского, Кимовского, Узловского районов, Алексине и Донском заменят запорную арматуру.