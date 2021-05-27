Где в Туле 28 мая не будет света Фото: Алексей ФОКИН

Связано это с проведением плановых ремонтно-профилактических работ.

Подачу электроэнергии приостановят по следующим адресам:

С 08:30 до 17:00 - ул. Свободы, 11; ул. Пушкинская, 30; ул. Ф. Энгельса, 16.

С 09:00 до 16:00 - ул. Свободы, 55, 41, 56, 40, 37 к. 1; ул. Л. Толстого, 122; ул. Рязанская, 36-а, 34, 38-а, 34-а, 30 к. 2, 32 к. 1, 34 к. 1, 34 к. 2, 34 к. 3, 32 к. 2, 34 к. 4, 34-г; ул. С.Ковалевской, 16-24 (чётн.), 3-17 (нечётн.), пер. Глушанский, 1-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.), ул. Глушанская, 2-10-а(чётн.), 1-а-13(нечётн.); 1-й Яблочковый пр-д, 2-22 (чётн.), 3-23 (нечётн.); 2-й Яблочковый пр-д, 1-15(нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-й Яблочковый пр-д, 2-12 (чётн); пер. Бородинский, 1-21 (нечётн.); ул. Яблочкова, 74, 76, 64/1; ул. Будёного, 85-93(нечёт.), 101-117(нечётн), 99-а, 102, 104, 118-134(чётн.); ул. Некрасова, 22-44(чётн.); ул. Ершова, 43-51(нечётн.); ул. Демьянова, 9-19-а(нечётн.), 4; ул. Рогожинская, 223-33(нечётн.), 22-44(чётн.).

С 09:00 до 17:00 - ул. Железнодорожная 45, 48; Промышленый пр-зд 36, 38; ул. Комсомольская 191 к.4; ул. Токарева 83; ул. 2-я Трубная, 1-9(нечётн.), 2-6(чётн.); ул. Физкультурная, 1-25(нечётн.), 2-6, 10-а, 12-16(чётн.); ул. 1-я Трубная, 2-10-а(чётн.), 11; ул. Болдина, 43, 45; ул. Лермонтова, 3-14; ул. Короленко, 25-29 (нечётн.), 22-30(чётн.), ул. Тульского Рабочего полка, 36, 38, 62-70 (чётн.); ул. Болдина 51-55 (нечётн.); ул. Короленко, 11-23 (нечётн.), 4-18 (чётн.); ул. Ш. Руставели, 16-22 (чётн.), 21-а, 21-27 (нечётн.); ул. 1-я Озёрная, 7, 9, 10, 12; ул. Болдина, 29; ул. 3-я Озёрная, 1-9 (нечётн.), 4-8(чётн.), 12; 3-я Трубная, 2-10-а (чётн.), 1-7 (нечётн.); ул. Горельская, 34-94 (чётн.), 19-33(нечётн.); 1-й и 4-й Горельские пр-ды; ул. Энтузиастов, 28-52 (чётн.), 17-41 (нечётн.); 2-й Горельский пр-д, 4-32 (чётн.), 5-17 (нечётн.); 3-й Горельский пр-д, 1-10; 5-й Горельский пр-д, 6,7.

С 10:00 до 16:00 - Красноармейский пр-т 25.