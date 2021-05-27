Жительница Тульской области осуждена за совершение одного убийства и попытку второго Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 19 декабря 2020 года в одной из квартир в поселке Партизан Узловского района нетрезвая женщина нанесла удар ножом в грудь своему знакомому, пришедшему к ней в гости, а после того, как ее супруг по телефону вызвал скорую помощь, ударила ножом в грудь и его.

Гость скончался на месте, а супруг остался жив, но только благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

Приговором суда женщине по ч. 1 ст. 105 и п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ назначено наказание в виде лишения свободы сроком 11 лет, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.