В Тульской области ликвидирована сеть подпольных казино Фото: материалы пресс-служб

Четыре мужчины и две женщины обвиняются в совершении незаконных организации и проведении азартных игр в составе организованной группы, сопряженных с извлечением дохода в особо крупном размере. По данным следствия, в период ноября 2014 года по декабрь 2019 года обвиняемые в арендованных нежилых помещениях организовали подпольные казино на территории Тулы - 13, в Новомосковске - 2 и по одному в Узловой и Белеве.

В преступном сообществе были распределены роли каждого: четверо фигурантов являлись администраторами игровых клубов, двое, будучи на тот период сотрудниками полиции, предупреждали организаторов о предстоящих проверках со стороны правоохранительных органов и способствовали уходу от ответственности за нарушение закона.

Доход от незаконной игорной деятельности за период существования преступного сообщества составил свыше 147 миллионов рублей.

Преступление было пресечено в результате совместных действий сотрудников региональных управлений Следственного комитета и ФСБ России.

Кроме того, в рамках расследования дела установлено, что один из фигурантов, бывший сотрудник полиции, в январе 2017 года получил взятку в сумме 300 тысяч рублей от своего коллеги за непринятие мер по пресечению его неправомерных действий. Также в период с февраля 2017 по ноябрь 2019 года он систематически получал взятки от директора организации, занимающейся незаконной реализацией в Туле контрафактной табачной продукции, за общее покровительство. Общий размер полученных в качестве взятки денежных средств составил 11 миллионов рублей, а в последствии еще более 3 миллионов рублей.

В ходе предварительного следствия выполнен огромный объем работы: следователями СК проведено около 580 следственных действий, допрошено более 250 свидетелей, проведено около 40 различных экспертиз. Объем обвинительного заключения составил более 8 тысяч 600 листов, а объем материалов уголовного дела – 124 тома.

Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.