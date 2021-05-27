Жительница Тульской области своеобразно занялась дачными работами: собрала урожай конопли Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия 39-летняя жительница Плавского района в течение нескольких дней в августе прошлого года в вечернее время в поселке Пригородном Плавского района обрывала кусты дикорастущей конопли. Принеся их к себе домой, высушила для личного употребления. Но не успела и была задержана правоохранителями. Общий вес изъятого наркотического средства составил 110,7 г, что считается крупным размером.

Теперь, согласно ч. 2 ст. 228 УК РФ, ей грозит срок до 10 лет лишения свободы.