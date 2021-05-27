Злостного алиментщика в Туле лишили свободы Фото: Алексей ФОКИН

Мужчина был обязан уплачивать алименты на содержание двоих несовершеннолетних детей. При этом, являясь дееспособным родителем, он самостоятельно не трудоустроился, в центр занятости населения с целью трудоустройства не обращался. Поэтому за период с 1 сентября 2020 года по 19 января 2021 года задолженность по алиментам составила более 85 тысяч рублей.

Суд приговорил ранее судимого 34-летнего местного жителя по ч. 1 ст. 157 УК РФ к пяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.