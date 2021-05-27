Литературный альманах «Тула» отметил 20-летний юбилей Фото: соцсети

Литературный альманах «Тула» – яркое явление в культурной жизни нашего города. Поэзия и проза, критика и публицистика – это лишь малая часть того, что может найти искушенный читатель на страницах журнала. Авторами публикаций выступают не только прозаики и поэты Тульской области, но и представители других регионов России, а также зарубежья – все, кому не безразлична судьба современной русской литературы.

Двадцатый юбилейный выпуск альманаха вышел еще в конце прошлого года, но презентацию для столичной творческой интеллигенции удалось организовать только сейчас, в мае.