Туляков приглашают на крапивные бои Фото: Алексей ФОКИН

Ставший уже традиционным праздник приглашает всех развлечься субботним днем.

Как всегда всех ждет разнообразная музыкальная программа на сцене, которую в 12.00 откроет губернаторский духовой оркестр. Далее с интервалом в 1,5 часа - «Лимонад Band»» (Тула), группа «Васильков @ Коты» (Тула), квартет Дмитрия Купцова (Москва), группа «Погнали» (Москва), «ДарХор» (Тула). Хэдлайнер концертной части - Светлана Жаворонкова и группа «Secret Atelier» (Москва).

Музыкальные коллективы Щекинского района и ансамбль «Озорные переборы» (Тула) будут с полудня играть на площадке у «Туристического информационного центра». Там жен пройдет выставка работ участников Всероссийского конкурса «Крапивная история», квест «Крапивный город».

С 12.30 до 19.00 всех самых мужественных и безбашенных ждет площадка крапивных боев. С самого раннего утра будут проводиться разнообразные мастер-классы - по изготовлению экологического панно «Крапивный ковер», по изготовлению крапивных обереговых кукол, по работе на ткацком стане, «Крапивный натюрморт», по гончарному мастерству и многие другие.

На музейной улице пройдут выставки «Крапивна – город художников», «Дом с колоннами – большая история».

Весь день - с 12.00 и до 20.00 - ярмарка мастеров.