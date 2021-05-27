В Тульской области суд поставил точку в деле о покушении мужчины на супругу, в следствие которого она стала инвалидом Фото: Алексей ФОКИН

Напомним суть истории. 28 октября прошлого года в селе Воскресенское Дубенского района 35-летний мужчина, будучи за рулем в нетрезвом виде, возле одного из продовольственных магазинов увидел свою супругу, с которой находился в неприязненных отношениях.

Потерпевшая сделала замечание подсудимому о вождении в неподобающем виде, в ответ на которое мужчина умышленно несколько раз наехал на женщину. Решив, что довел свой умысел до конца, обвиняемый скрылся с места преступления. В последствии травмированную ногу потерпевшей пришлось ампутировать.

В судебном заседании подсудимый вину не признал. Более того, накануне его супруга заявила, что не имеет претензий к обвиняемому, и в ее инвалидности виновны врачи, которые неудачно провели операцию. Хотя изначальные ее показания были совершенно другими.

В результате приговором суда мужчина признан виновным по ч. 2 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ и наказан лишением свободы сроком на 7 лет в колонии строгого режима.