Бывшая тульская чиновница, обвиняемая по делу о мене стадиона на депо заявила, что просто выполняла свою работу Фото: Алексей ФОКИН

Экс-председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Татьяна Силаева дополнила свои показания. Она сообщила, что задачу вернуть Центральный стадион «Арсенал» в собственность города поставил бывший губернатор региона. Подсудимая подчеркнула, что мена стадиона не была секретной и не обсуждалась «за закрытыми дверями». Поэтому все, что она делала — так это просто свою работу.

Необходимость дополнения Силаева объяснила тем, что ранее ее несколько раз допрашивали в качестве свидетеля, из-за чего не могла предоставлять доказательства в свою защиту, а только отвечала на те вопросы, которые ей задавали.

Напомним, экс-председателя комитета имущественных и земельных отношений администрации города Тулы Татьяну Силаеву обвиняют в превышении должностных полномочий. Сумма ущерба, нанесенного ее действиями муниципальному предприятию, оценивается в 61 миллион 307 тысяч 364 рубля.

Судья объявила перерыв в рассмотрении дела до 1 июня 14.00.