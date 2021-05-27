В Тульской области с перевозчика брали мзду за каждого пассажира Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия, с июня по август 2020 года безработные и ранее судимые 36-летний и 53-летний подельники вымогали у предпринимателя ежемесячную выплату от его доходов в сумме 50 рублей с пассажира. В противном случае к нему обещали применить силу, а также повредить имущество - минивэны, вместимостью до 8 человек, работавшие на маршруте «Щекино - Москва».

Бизнесмен отдал вымогателям 140 тысяч рублей. В дальнейшем действия преступников пресекли правоохранительные органы.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.