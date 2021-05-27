День отца учредили в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Ранее «Комсомолка» сообщала, что с инициативой даты выступила региональный уполномоченный по правам ребенка. Областная Дума на сегодняшнем заседании, 27 мая, одобрила предложение.

В России День отца пока не является официальным праздником. Впервые о нем заговорили в 2008 году, объявленном Годом семьи. Тогда же его начали отмечать впервые в Липецкой области. Позднее его стали отмечать и в ряде других регионов.

Теперь и Тульская область присоединилась.