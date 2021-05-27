Бытовой конфликт в Туле перерос в двойное убийство Фото: Алексей ФОКИН

Случай произошел еще 7 апреля 1992 года, когда обвиняемый начал распивать спиртные напитки со своим знакомым в Комсомольском парке. Потом они продолжили гулянку дома у одной из жертв. К ним присоединился и отец убитого.

В какой-то момент распитие спиртного переросло в конфликт, в ходе которого преступник вооружившись, предположительно, бывшим при нем пистолетом, дождался, когда старший из хозяев покинет квартиру, подошел со спины к сидящему на стуле сыну и выстрелил ему в затылок. Затем зашел в соседний дом и застрелил второго потерпевшего.

По п. «з» ст. 102 УК РФ теперь обвиняемому грозит срок до 10 лет лишения свободы.