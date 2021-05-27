В Туле предпринимателя силой заставили поделиться частью бизнеса Фото: Алексей ФОКИН

Органами предварительного следствия установлено, что днем 8 апреля прошлого года трое мужчин, возле дома по Красноармейскому проспекту в Туле, затолкнули потерпевшего в автомобиль и увезли. Угрожая расправой, мужчины впоследствии заставили его подписать документы купли-продажи его доли в уставном капитале фирмы. Опасаясь за свою жизнь и здоровье, мужчина выполнил их требования.

Теперь суд должен вынести приговор по п.п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение) и п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до двенадцати лет.