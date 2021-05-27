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Общество27 мая 2021 10:24

В Туле будут судить нетрезвого водителя, ударившего сотрудника Госавтоинспекции

В суд направлено уголовное дело в отношении местного жителя за оскорбление и применения насилия в отношении представителя власти
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле будут судить нетрезвого водителя, ударившего сотрудника Госавтоинспекции

В Туле будут судить нетрезвого водителя, ударившего сотрудника Госавтоинспекции

Фото: Алексей ФОКИН

Днем 6 мая текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и ездил по улицам Пролетарского района Тулы до момента его остановки сотрудниками ГИБДД. В ответ на требования инспектора мужчина публично высказал в его адрес оскорбления, а также несколько раз ударил.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего туляка по ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ.