В Туле будут судить нетрезвого водителя, ударившего сотрудника Госавтоинспекции Фото: Алексей ФОКИН

Днем 6 мая текущего года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и ездил по улицам Пролетарского района Тулы до момента его остановки сотрудниками ГИБДД. В ответ на требования инспектора мужчина публично высказал в его адрес оскорбления, а также несколько раз ударил.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении 37-летнего туляка по ч. 1 ст. 318 и ст. 319 УК РФ.