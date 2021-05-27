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Звезды27 мая 2021 10:15

В Туле вновь начинает курсировать летний городской экскурсионный автобус

5 июня начнется первая в этом году обзорная экскурсия по историческому центру
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле вновь начинает курсировать летний городской экскурсионный автобус

В Туле вновь начинает курсировать летний городской экскурсионный автобус

Фото: материалы пресс-служб

Какие тайны скрывали «пряничные короли», как подделывали самовары в XIX веке? В какую улицу превратились оборонительные укрепления древней Тулы? Где настоящее русло Упы, и почему река переместилась? Ответы на эти вопросы озвучат экскурсоводы.

Кстати, у городского экскурсионного автобуса новый дизайн - мягкий зеленый фон и ключевые слова на бортах.

Отправная точка - площадь Ленина напротив музея «Тульские самовары».

Культура