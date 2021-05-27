В Туле вновь начинает курсировать летний городской экскурсионный автобус
Фото: материалы пресс-служб
Какие тайны скрывали «пряничные короли», как подделывали самовары в XIX веке? В какую улицу превратились оборонительные укрепления древней Тулы? Где настоящее русло Упы, и почему река переместилась? Ответы на эти вопросы озвучат экскурсоводы.
Кстати, у городского экскурсионного автобуса новый дизайн - мягкий зеленый фон и ключевые слова на бортах.
Отправная точка - площадь Ленина напротив музея «Тульские самовары».