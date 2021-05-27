Без малого тысячу раз туляки обращались за минувшие сутки в Единую дежурно-диспетчерскую службу Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в Туле произошло 20 ДТП, в которых пострадали 3 человека. В самом областном центре пожаров не зафиксировано, а вот по области их произошло два: в жилом доме в городе Алексине на улице Новогородищенской и в хозпостройке в деревне Марково Белевского района.

Также в период с 25 по 26 мая зафиксировано 6 аварийных отключений: 3 по газоснабжению и 3 по электроснабжению.