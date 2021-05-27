В Туле суд приступил к повторному рассмотрению дела бывшего стажера полиции Фото: Алексей ФОКИН

В Центральном районном суде прошло предварительное слушание дела бывшего стажера полиции Станислава Волошина, обвиняемого в убийстве и покушении на убийство. Дело снова будут рассматривать присяжные заседатели.

Закрытое дело с оправдательным приговором было передано по ходатайству прокуратуры, поскольку возникла версия, что на присяжных в районном центре могло быть оказано давление.

Напомним, что в ноябре 2019 года в Алексине произошла перестрелка в ходе разборки Волошина и его брата с группой молодых людей. В результате стрельбы один человек погиб, еще один пострадал.

В конце прошлого года присяжные оправдали Волошина. Его освободили прямо в зале суда. В марте этого года оправдательный приговор отменил областной суд.