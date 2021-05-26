Театральный фестиваль «Толстой» в Ясной Поляне откроется спектаклем «Русский роман» столичного Театра им. Маяковского Фото: Алексей ФОКИН

Пятый международный театральный фестиваль под открытым небом «Толстой» в этом году пройдет с 24 по 27 июня. В программе – работы разных форматов: от традиционной драмы до хореографии и постановок сайт-специфик. Несколько проектов ведущие режиссеры и драматурги России создали специально для фестиваля.

Спектакли будут показаны в пространстве усадьбы Льва Толстого под открытым небом: это и главная сцена на восемьсот человек, и малая сцена, расположенная неподалеку от дома Толстого; а также сцена в Яблоневом саду, и площадка на холме.

В фестивале примут участие театры из 10 российских регионов, будет показано более 20 постановок. Впервые фестивальные события не ограничатся Тульской областью, а пройдут также Перми, Уфе, Хабаровске. В числе специальных проектов 2021 года – работы лидеров современного театра Дмитрия Волкострелова, Виктора Рыжакова, Елены Ненашевой, а также известных драматургов Ярославы Пулинович и Светланы Баженовой.

Продажа билетов начнется с 1 июня.