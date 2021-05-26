Десятки домов в Туле останутся без электричества 20 мая Фото: Алексей ФОКИН

Так, в четверг, 27 мая будут обесточены дома:

С 08:30 до 17:00 - ул. Бундурина 38, 56, 59, 60, 61,ул. Первомайская 18, 20, 22, 24.с 09:00 до 13:00; ул. Д. Ульянова 9, 12, 14, 16, 18, 20, 20-б.

С 09:00 до 16:00 - ул. Кутузова 19, 19-а, 21, 23,ул. Шухова 17, 19, 21, ул. Баженова 12-а, 16;пер. Врубовой, 1-41-а (нечётн.), 2-48 (чётн.); пер. О.Кошевого, 1-13 (нечётн.), 2-18 (чётн.);ул. О.Кошевого, 1-17 (нечётн.), 2-16 (чётн.); ул. Горняцкая, 1-15, 19-21 (нечётн.), 2-16 (чётн.),пер. Агеева, 1-10,пер. Отбойный, 1-38;ул. Чекалина, 14-22 (чёт.), 9-17 (нечёт.), 9-а; пер. Циолковского, 14-а-22 (чётн.), 13-21 (нечёт.).

С 09:00 до 16:30 - ул. Волнянского 1, 2, 3.

С 09:00 до 17:00 - ул. Литейная 9, 28, 30; ул. Октябрьская 24; ул. Комсомольская 45 к.1, 22, 52, ул. Новоселов 2 к. 2; 2 к.1; 2 к. 4; 2 к. 5, п. Менделеевский: ул. Ленина, 1-22, 15-а, 6-а, 3-а, 4-а, 2-а, 8-а, 7-а, 18-а, 1-а, 10-а, 18-б, 20-а, 21-а;ул. Пионерская, 10-17; ул. Шоссейная, 1-в; пр-д Верхний; ул. Батищева, 2-14 (чётн.); пр-д Батищева, 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.); пр-д Нижний, 3, 4, 5, 8; пер. Комбайновый, 2-12 (чётн.), 3-11-а (нечётн.), ул. Л. Чайкиной, 1-15-а; ул. Бывший Монастырь, 1, 3, 4, 5-а; ул. Серебровская, 1-23 (нечётн.); ул. Болдина, 14, 15, 16;ул. Ш.Руставели, 1-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Короленко, 1,3; ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8; ул. Серебровская, 5; ул. Тульского рабочего полка, 9, 11, 15, 17; ул. М. Горького, 225-261 (нечётн.), 210-258 (чётн.); ул Курковая, 76-86 (чётн.); ул. Дектерева, ул. Заварная, ул.Пороховая 187, 189, 171, 175.