Многодневная попойка в Тульской области завершилась убийством Фото: Алексей ФОКИН

«Веселые гулянки» в январе нынешнего года в компании из трех человек — жителя города Ефремова, его сожительницы и их гостя — продолжались три дня. В ходе распития спиртного между мужчинами произошел конфликт, хозяин квартиры ударил визитера, тот разозлился и перешел к активным действиям.

Злоумышленник хозяйственным ножом нанес два удара в грудь, порезал ему лицо в области носа и подбородка. В результате смерть хозяина квартиры наступила на месте от острой кровопотери.

На судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления не признал. Вместе с тем, приговором суда за совершенное преступление по ч.1 ст.105 УК РФ ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 10 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.