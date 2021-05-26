Новый сезон шоу «Фактор страха» будут снимать в Тульской области Фото: материалы пресс-служб

Съемки проекта будут проходить на территории Тулы и Тульской области. Основными локациями станут главные достопримечательности города и области, например, Тульский Кремль, Казанская набережная, ЦПКиО им. Белоусова, улицы города, а также аэродром Клоково, Рождественский карьер, Романцевские горы (Кондуки).

Участниками шоу станут ведущие телеканала Айна Николаева, Елена Спиридонова, Илья Федоровцев, Михаил Генделев, Эльмира Эфендиева и Олег Солнцев, а также российские звезды, среди которых Алексей Немов, Алексей Ягудин, Денис Никифоров, Сати Казанова, Анна Плетнева, Надежда Ангарская, Эвелина Бледанс, Кирилл Туриченко, Карина Кросс, Магомед Исмаилов, Александр Емельяненко, Настасья Самбурская, Даня Милохин, Никита Пресняков.

Ведущий проекта - победитель первого сезона шоу «Маска», популярный певец TSOY.