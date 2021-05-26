В Тульской области легковушка протаранила мусоровоз: пострадал ребенок Фото: материалы пресс-служб

На 170 километре подъезда к населенному пункту Каменецкий от автодороги «Тула – Новомосковск» Узловского района 72-летний мужчина за рулем Renault Duster выскочил на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «МКС 2700»-мусоровозом, управляемым 40-летним водителем. После этого Renault Duster совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Golf, под управлением 29-летнего молодого человека, который также двигался во встречном направлении.

В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Volkswagen, 7-летний мальчик, получивший незначительные травмы.