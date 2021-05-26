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Общество26 мая 2021 15:11

Более полутора сотен случаев присасывания клещей зафиксировано в Тульской области за неделю

Мониторинг за инфекциями, передающимися клещами, ведется с 11 марта
Игорь КОПЫТОВ
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Более полутора сотен случаев присасывания клещей зафиксировано в Тульской области за неделю

Более полутора сотен случаев присасывания клещей зафиксировано в Тульской области за неделю

Фото: соцсети

В целом, по последним данным, в регионе зарегистрировано 450 случаев присасывания клещей к людям, 151 — среди детей.

На прошлой неделе по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратились 153 жителя области, 55 из них — дети.

В результате проведенных исследований 420 клещей в 55 пробах подтверждено наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза; в 24 пробах — гранулоцитарного анаплазмоза человека.