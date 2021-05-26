Школьников из Тульской области осудили за вандализм Фото: Игорь КОПЫТОВ

Суд установил, что в октябре прошлого года двое 15-летних подростков в тамбуре вагона электропоезда оторвали от крепления огнетушитель, чтобы поджечь вещество, находящееся в нем.

В результате их действий моторвагонному депо Новомосковск-1 был причинен ущерб в размере более 13 тысяч рублей.

Сотрудникам транспортной полиции удалось установить участников и очевидцев преступления. Подростки полностью признали свою вину в содеянном и возместили ущерб.

С учетом их возраста, суд применил принудительные меры воспитательного воздействия сроком на 1 год.