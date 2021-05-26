Иностранец выманил у тулячки больше миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН

34-летний гражданин Республики Нигерия со знакомым разместили на сайте знакомств анкету от вымышленного лица, где по переписке познакомились с тулячкой. Втершись в доверие от имени американского военнослужащего, они сообщили женщине, что он желает создать с ней семью. А дальше уговорили перевести деньги для последующего перечисления крупной суммы на ее счет якобы для сохранения.

Доверчивая тулячка неоднократными перечислениями отправила аферистам 1 миллион 171 тысячу рублей.

Иностранца задержали, и теперь по ч. 4 ст. 159 УК РФ ему грозит срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.