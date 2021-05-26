Туляки вернулись с золотой медалью с XX молодежных Дельфийских игр Фото: материалы пресс-служб

В играх в составе делегаций из 65 субъектов Российской Федерации в них приняли участие 1947 человек. Конкурсная и фестивальная программы включали 28 номинаций классического, народного и современного искусства.

В копилке нашей команды – восемь наград – одна золотая медаль, две серебряных и две бронзовых, а также три специальных диплома.

Золотую медаль в направлении «Художественные ремесла» завоевала выпускница Одоевской детской школы искусств, студентка колледжа Гжельского государственного университета Виолетта Лисунова.

Серебряной медали в номинации «Баян/аккордеон» удостоен учащийся Тульской областной детской музыкальной школы имени Г.З. Райхеля Елисей Иващиненко, а в номинации «Народные инструменты» – учащийся Детской музыкальной школы №1 имени Л.Н. Толстого Щекинского района Максим Апалькин.

Бронзовые медали – у учащейся музыкальной школы Новомосковского музыкального колледжа имени М.И. Глинки Екатерины Спицыной и у воспитанника Тульского колледжа искусств имени А.С. Даргомыжского Георгия Гринемайера.