Пролетарский округ в Туле — лидер по должникам-алиментщикам Фото: Алексей ФОКИН

Так, на сегодняшний день в Тульской области более 6 тысяч должников по алиментным обязательствам. Непосредственно в самой областной столице их проживает свыше 2 тысяч - 1825 мужчин и 231 женщина. Больше всего неплательщиков по алиментам - в Пролетарском округе - 679, в Зареченском – 448, в Центральном – 345, в Привокзальном – 310, в Советском – 274.

Если же оценивать всю Тульскую область, то лидером по количеству должников является Щекинский район. Там 368 отцов-должников и 86 матерей. Меньше всего отцов-алиментщиков проживает на территории Веневского района (102 чел.).

«Портрет должника по алиментам» – это мужчина в возрасте от 30 до 42 лет, с суммой задолженности 100 тысяч рублей, не имеющий официального источника дохода.

Всего в 2021 году судебным приставам Тульской области к ответственности привлечен 261 неплательщик, а взыскать удалось более 60 млн рублей в счет погашения задолженности.