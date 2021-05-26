Почти тысяча туляков обращались за помощью в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Фото: Алексей ФОКИН

За минувшие сутки в Туле произошло 32 ДТП, в которых пострадали 3 человека, погибших нет.

Также был зафиксирован один пожар — горел трактор. Кстати, в целом по области случилось пять техногенных возгораний, все — без пострадавших. Однако в числе этой пятерки — еще два в автомобилях. Оба случая в городе Щекино - на ул. Юбилейной горела легковушка, а на ул. Мира - сразу две машины.

В период с 25 по 26 мая в столице оружейников зафиксировано 5 аварийных отключений: 2 по холодному водоснабжению и водоотведению, 1 по газоснабжению, 2 по электроснабжению.