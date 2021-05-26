В Туле женщина пыталась продать детей в КНР
Фото: Алексей ФОКИН
В Туле вынесен обвинительный приговор 34-летней жительнице Воронежа за посредничество во взяточничестве при регистрации рождения детей суррогатных матерей для граждан КНР.
Установлено, что днем 4 февраля 2021 года, осуществляющей услуги по подбору суррогатных матерей для граждан Китайской Народной Республики, передала начальнику отдела комитета ЗАГС 150 тысяч рублей за беспрепятственное принятие документов и осуществление государственной регистрации рождения детей.
Злоумышленницу удалось задержать на месте преступления.
Приговором суда женщине назначен штраф в 150 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении гражданина КНР, по поручению которого передавалась взятка, передано в суд.