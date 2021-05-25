«Российский Азимут» прошел в Туле Фото: материалы пресс-служб

В состязаниях приняли участие 184 спортсмена. Воспитанники спортшколы олимпийского резерва «Юность» заняли первые места практически во всех возрастных категориях. Особо отличились наши спортсменки.

Так, золотые награды на счету Полины Макаровой, Анастасии Коловеровой, Вероники Павловой, Софьи Балашовой, Анны Сафроновой, Ярослава Перелыгина и Антона Копанова.

Среди тренеров призовые места распределились следующим образом: первое место заняла Павлова Мария Александровна, второе – Овсянникова Тамара Дмитриевна, третье – Жихарев Вячеслав Юрьевич.