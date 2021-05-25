Приезжий мужчина в Туле «гульнул» за чужой счет Фото: Алексей ФОКИН

22-летний уроженец одной из стран ближнего зарубежья обнаружил потерянную банковскую карту. Не долго думая о последствиях, он расплатился ей в магазине за покупки на сумму 1 тысяча 300 рублей. При этом прекрасно понимая, что распоряжается не принадлежащими ему денежными средствами.

Когда жертва - 36-летняя местная жительница - обнаружила списание и обратилась к полицейским, те по камерам видеонаблюдения торговой точки установили личность и местонахождение злоумышленника. Тот задержан и во всем признался.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.