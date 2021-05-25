В Тульской области поймали расхитителей металлолома Фото: материалы пресс-служб

В один из дней двое жителей Тульской области 30 и 33 лет, ранее неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности, вступили в сговор с целью хищения лома черного металла, принадлежащего железнодорожной компании.

Злоумышленники проникли на территорию грузового парка «Узловая-1» и, убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, залезли на полувагон, в котором хранился готовый к транспортировке металлолом. Дождавшись отправления состава, мужчины на перегоне между станциями «Узловая-3» и «Жданка» начали сбрасывать на железнодорожную насыпь содержимое вагона – отрезки труб, листов металла, уголки, швеллеры, металлические пластины. Всего они успели скинуть почти 1,5 тонны лома.

Затем сообщники спрыгнули с состава и отправились собирать изделия, складывая их в старенький грузовичок, заранее оставленный в условленном месте. На нем мужчины планировали отвезти металл в пункт приема, а выручку поделить. Однако приятели не предполагали, что за их действиями уже наблюдают сотрудники транспортной полиции. Злоумышленников задержали.

Теперь в отношении «металлистов» следственным отделением ЛО МВД России на станции Тула было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

В ожидании суда преступники находятся под подпиской о невыезде.