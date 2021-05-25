В Тульской области двое мошенников выманили у предпринимателя сигарет больше, чем на миллион Фото: Алексей ФОКИН

В августе прошлого года злоумышленники сообщили своему знакомому предпринимателю, что правоохранительные органы в курсе того, что он незаконно торгует контрафактной табачной продукцией, предложив решить эту проблему за 1,2 миллиона рублей якобы для взятки сотрудникам.

Тот согласился, рассчитавшись не деньгами, а той самой продукцией, которой мошенники распорядились по своему усмотрению. Однако противоправные действия мужчин были пресечены сотрудниками регионального управления ФСБ России.

Приговором суда 39 и 40-летнему мужчинам по ч.4 ст.159 УК РФ - мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере - назначено наказание в виде лишения свободы сроком по 2 года каждому, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.