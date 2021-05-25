В Туле по горячим следам задержан похититель телефона Фото: материалы пресс-служб

Накануне днем, 24 мая, на пульт централизованной охраны поступило сообщение из дежурной части о том, что на ул. М. Горького у гражданина был похищен телефон.

Потерпевший описал приметы предполагаемого злоумышленника прибывшем экипажу вневедомственной охраны. Росгвардейцы обнаружили и задержали подозреваемого около дома № 11. В ходе досмотра у него был обнаружен похищенный телефон.

К слову, с начала 2021 года тульские росгвардейцы по горячим следам задержали трех граждан, подозреваемых в аналогичных преступлениях.