Тульский экс-министр информатизации уверен в оправдательном приговоре Фото: Алексей ФОКИН

Напомним в общих чертах, что фигуранты обвиняются в недобросовестном исполнении условий контракта созданию новой информационной системы здравоохранения региона. По версии обвинения, вместо новой программы была адаптирована старая разработка, а, кроме того, Тульская область не получила исключительных прав на ее использование до сих пор. Сумма ущерба для бюджета — порядка 70 миллионов рублей.

Вместе с тем, сам Контрабаев отрицает все вышеизложенное. Равно как и Черноусов, компании которого и принадлежит разработка.

Сейчас подсудимому и его бизнес-партнеру грозит до 10 лет лишения свободы. Но рассмотрение затянется надолго — по словам экс-министра предстоит допросить более двухсот свидетелей.