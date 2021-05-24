В Тульской области легковушка разбилась о стоящий на дороге КАМАЗ

Фото: тульская Госавтоинспекция Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области на подъезде к Ревякино легковушка сильно разбилась о стоящий на дороге КАМАЗ. В аварии пострадал мужчина.

По предварительной информации, сегодня, 24 мая, около 17:15 на 178 километре трассы М-2 «Крым» 36-летний мужчина, будучи за рулем Hyundai Solaris врезался в КАМАЗ, который стоял на проезжей части, до этого поучаствовав в ДТП.

В результате аварии водителя Hyundai отвезли в больницу с различными травмами. Обстоятельства происшествия выясняются.