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Происшествия24 мая 2021 20:14

В Тульской области легковушка разбилась о стоящий на дороге КАМАЗ

В аварии пострадал мужчина
Елена Иргиз
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Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: тульская Госавтоинспекция

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области на подъезде к Ревякино легковушка сильно разбилась о стоящий на дороге КАМАЗ. В аварии пострадал мужчина.

По предварительной информации, сегодня, 24 мая, около 17:15 на 178 километре трассы М-2 «Крым» 36-летний мужчина, будучи за рулем Hyundai Solaris врезался в КАМАЗ, который стоял на проезжей части, до этого поучаствовав в ДТП.

В результате аварии водителя Hyundai отвезли в больницу с различными травмами. Обстоятельства происшествия выясняются.

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