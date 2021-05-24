Больше 11,5 тысяч детей отдохнуть в летних лагерях в Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

Нынешним летом в Туле будут работать 3 муниципальных загородных оздоровительных лагеря («Березка», «Орленок», «Им. С. Чекалина»), 3 коммерческих лагеря, находящихся в пределах города («Дружба», «Новая волна» и «Солнечный»), 74 лагеря с дневным пребыванием на базе 60 образовательных организаций, 12 лагерей труда и отдыха на базе 11 образовательных учреждений.

Больше 8 тысяч детей отдохнут в пришкольных лагерях, 300 – в лагерях труда и отдыха, 620 - в детских оздоровительных лагерях санаторного типа.