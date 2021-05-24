В аварии в Тульской области пострадал подросток Фото: материалы пресс-служб

21 мая в 16.15 на улице Городской в Алексине 29-летний мужчина за рулем «ВАЗ 21140» столкнулся с автомобилем «ГАЗ 3302», после чего автомобиль «отрикошетил» в «Opel Astra», под управлением девушки-сверстницы. От удара у «ВАЗа» вылетело заднее стекло крышки багажника и повредило двигавшийся во встречном направлении автомобиль «Hyundai Solaris».

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «ВАЗ» и его 16-летний пассажир, который был госпитализирован с различными травмами.