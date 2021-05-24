Молодой туляк провозил в электричке наркотики Фото: Алексей ФОКИН

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на станции Москва – Павелецкая в электропоезде «Узуново – Москва» был выявлен и доставлен в дежурную часть 22-летний житель Тульской области. При проведении досмотра у него изъяли пакетик с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно справке об исследовании, это был мефедрон массой свыше 1 грамма, который злоумышленник, по его словам, приобрел через закладку для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ.