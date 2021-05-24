В Тульской области подростковый конфликт дошел до суда Фото: Алексей ФОКИН

Днем 6 мая 2021 года в городе Новомосковск у одного из домов на улице Дружбы двое подростков 17 и 13 лет беспричинно напали на двух других пацанов. Младший злоумышленник пустил в ход кулаки и дополнительно воспользовался перцовым баллончиком, а старший нападавший стал угрожать им убийством, демонстрируя нож.

Теперь в отношении 17-летнего парня возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ - хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия.