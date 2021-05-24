В Тульской области за незаконную скважину наказали предприятие сферы ЖКХ Фото: Алексей ФОКИН

Тульская природоохранная прокуратура провела проверку исполнения муниципальным казенным предприятием «Нарышкинское ЖКХ» законодательства о недрах и о лицензировании, выявив, что три года оно осуществляло добычу подземных вод из скважин, расположенных на территории Тепло-Огаревского района, не имея соответствующего разрешения.

За три года предприятие незаконно извлекло доход в сумме 2,5 млн рублей.

В результате возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ.