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Общество24 мая 2021 13:06

14 лет за убийство супруги: суд вынес приговор жителю Тульской области

Осужден «новомосковский стрелок»
Игорь КОПЫТОВ
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14 лет за убийство супруги: суд вынес приговор жителю Тульской области

14 лет за убийство супруги: суд вынес приговор жителю Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН

15 февраля текущего года после ссоры по телефону с бывшей женой обвиняемый взял незаконно хранящийся у него дома обрез гладкоствольного ружья и приехал с ним в Новомосковск, где разыскал женщину, находившуюся в тот момент на косметической процедуре в салоне, и выстрелил ей в шею.

От полученных ран 39-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Приговором суда 41-летнему жителю поселка Грицовский Веневского района по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 105 УК РФ назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.