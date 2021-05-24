14 лет за убийство супруги: суд вынес приговор жителю Тульской области Фото: Алексей ФОКИН

15 февраля текущего года после ссоры по телефону с бывшей женой обвиняемый взял незаконно хранящийся у него дома обрез гладкоствольного ружья и приехал с ним в Новомосковск, где разыскал женщину, находившуюся в тот момент на косметической процедуре в салоне, и выстрелил ей в шею.

От полученных ран 39-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Приговором суда 41-летнему жителю поселка Грицовский Веневского района по ч. 1 ст. 222 и ч. 1 ст. 105 УК РФ назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.