11 квартир и дом задекларировал главврач Тульского областного онкологического диспансера Фото: Алексей ФОКИН

Все 11 квартир находятся в индивидуальной собственности. Площадь – от 37 до 81 квадратных метров. Еще в собственности Истомина жилой дом – 311 квадратных метров и участок под ИЖС площадью 1800 кв. м.

Также ему принадлежит два авто - Mazda CX-5 2004 года выпуска и Skoda Kodiaq 2019 года.

В 2020 году главврач медучреждения заработал 3 739 597 рублей.

Супруга медика недвижимости не имеет. В пользовании у нее находится лишь одна квартира площадью 81,4 кв. м. Доход женщины составил чуть больше полтора миллиона рублей.