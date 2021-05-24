COVID-19 и цифровой бум: пандемия как импульс для развития технологий — исследование «Ростелекома» Фото: материалы пресс-служб

Пандемия стала тяжелым испытанием для системы здравоохранения, экономики и людей, но одновременно — причиной цифрового бума. Развитие технологий получило самый мощный толчок за последние десятилетия, особенно в области цифрового здоровья (e-health).

TeqViser — программный продукт «Ростелекома» на базе искусственного интеллекта — проанализировал массив публикаций в технологических СМИ и научных журналах, патентные заявки, а также активность венчурных инвесторов за 2020 год, чтобы отследить и зафиксировать главные цифровые тренды эпохи COVID-19.

В истории человечества эпидемии сыграли не только отрицательную роль и нередко становились причиной важнейших открытий в медицине и фармацевтике, а также социальных и экономических реформ. В XIV веке эпидемия чумы в Англии привела к гибели трети населения и острому дефициту рабочей силы. Тогда зародилось законодательное регулирование отношений между работниками и работодателями и появились первые прототипы трудовых кодексов. Пандемия холеры в XIX веке заставила коренным образом пересмотреть подходы к городскому устройству. Помимо ускорения внедрения централизованных систем водоснабжения и канализации, в больших городах Европы и Северной Америки улицы стали более широкими и появились парковые зоны. Именно из-за холеры появились такие символы городов, как Центральный парк в Нью-Йорке, благоустроенная набережная Темзы в Лондоне или широкие бульвары, парки и фонтаны в Париже.

Пандемия коронавируса не стала исключением: помимо очевидных прорывов в медицине, она привела к ускорению цифровой трансформации. Технологии получили колоссальный импульс развития.

«Мы внимательно следим за технологическими трендами на протяжении уже пяти лет и фиксируем, как в разные года “выстреливали” те или иные технологии. Но 2020 год для цифровых технологий был особенным: пандемия придала мощное ускорение их развитию и внедрению. Главное, что удалось сделать пандемии — это поменять отношение людей к цифровым технологиям и уменьшить сопротивление к внедрению инноваций в, казалось бы, уже устоявшуюся жизнь. Даже у старшего поколения сформировалась привычка к безналичным расчетам и онлайн-покупкам. Конечно, после взрывного роста можно ожидать временное замедление, однако цифровой бум 2020 года, определенно, будет иметь долгосрочные последствия, которые можно будет объективно оценить только спустя несколько лет», — отметил заместитель директора центра стратегических инноваций «Ростелекома», руководитель проекта TeqViser Павел Красовский.

1. Цифровые медицинские сервисы (e-health)

Тренд e-health показал в 2020 году самый стремительный рост по всем источникам данных. Количество публикаций в технологических медиа на тему e-health по сравнению с 2019 годом увеличилось на 91%, в научных журналах — на 17%. Шесть из десяти публикаций были связаны с тематикой коронавирусов. Самыми популярными темами в научных публикациях 2020 года стали COVID-19 и ментальное здоровье. Для сравнения, в 2019 году это были рак и диабет. Объем инвестиций в технологии e-health вырос на 18%, крупнейшие инвестиции были направлены на борьбу с пандемией.

2. Онлайн-образование (e-learning)

Из-за пандемии резко поднялся в рейтинге тренд e-learning. С одной стороны, необходимо было обеспечить непрерывность учебного процесса для школьников и студентов в условиях локдаунов по всему миру, с другой — запертые в четырех стенах люди начали активно изучать что-то новое, проходить различные курсы и получать дополнительное образование в онлайн-режиме.

Количество публикаций в технологических СМИ на тему e-learning по сравнению с 2019 годом увеличилось на 130%, объем инвестиций — на 167%, количество научных публикаций — на 7%, количество выданных патентов — на 25%.

В 2020 году отношение общества к онлайн-образованию сильно изменилось. Всего за год оно из безусловного зла превратилось в спасательный круг, без которого образовательный процесс был бы просто парализован. Благодаря пандемии цифровая трансформация образовательной сферы совершила скачок на несколько лет вперед.

3. Видеоконференции (Videoconferencing)

Видеоконференции помогли не только поддерживать образовательный процесс, но также сыграли важную роль во многих других сферах, включая дистанционный формат работы. Технологии Videoconferencing развиваются давно и сегодня уже находятся на стадии зрелости (пик патентной активности пришелся на 2015 год, инвестиционной — на 2017 год, как раз в это время были сделаны основные инвестиции в Zoom), но до пандемии они не имели столь массового распространения и чаще рассматривались как внутрикорпоративные решения.

Пандемия сделала видеоконференции повседневным инструментом коммуникаций для сотен миллионов людей.

4. Электронная коммерция (e-commerce)

Еще одним технологическим благом, без которого всем в эту пандемию пришлось бы очень туго, являются технологии e-commerce. По мере введения и усиления ограничений, предприятия и потребители активнее пользовались интернет-покупками. По оценкам Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), доля электронной коммерции в мировой розничной торговле в 2020 году составила 17% (по сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на 20%).

Но несмотря на увеличение рынка электронной коммерции, тренд e-commerce за 2020 год не показал значительного роста. По патентам наблюдается незначительное падение по сравнению с 2019 годом, инвестиции в 2020 году чуть превысили показатели 2019 года, заметно выросли только научные публикации и публикации в технологических СМИ.

Такая динамика говорит о том, что, являясь достаточно зрелыми, технологии e-commerce уже были готовы к вызову, а пандемия подтолкнула скорее не развитие, а промышленное применение и масштабирование решений.

А кто в минусе?

В условиях локдауна и фактического запрета на туризм наибольшие потери понесла экономика совместного потребления — тренд Sharing economy в общем рейтинге опустился сразу на 15 позиций. Больше всего пострадали сферы, связанные с арендой жилья и транспорта. Однако из-за требований по соблюдению социальной дистанции, спрос на сервисы такси, авто- и велопроката постепенно начал восстанавливаться в 2020 году.

Полный текст исследования доступен на сайте проекта TeqViser.