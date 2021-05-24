Под Тулой прошли автогонки по бездорожью Фото: Игорь КОПЫТОВ

Местом его проведения стал карьер близ деревни Шепилово. В состязании приняли участие профессиональные спортсмены на подготовленных автомобилях и любители на простых полноприводных легковушках без специальной подготовки.

За победу боролись экипажи из Тульской, Калужской, Брянской, Московской, Рязанской, Тамбовской областей. В двух категориях лучшими оказались представители принимающей стороны.

Соревнования стали также отборочным этапом на Кубок регионов 2021 года.