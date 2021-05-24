Тула
Еще
Радио
Тула
Еще
Радио
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество24 мая 2021 11:53

Под Тулой прошли автогонки по бездорожью

На выходных состоялся первый этап Чемпионата Тульской области Тула-Трофи-2021
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Под Тулой прошли автогонки по бездорожью

Под Тулой прошли автогонки по бездорожью

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Местом его проведения стал карьер близ деревни Шепилово. В состязании приняли участие профессиональные спортсмены на подготовленных автомобилях и любители на простых полноприводных легковушках без специальной подготовки.

За победу боролись экипажи из Тульской, Калужской, Брянской, Московской, Рязанской, Тамбовской областей. В двух категориях лучшими оказались представители принимающей стороны.

Соревнования стали также отборочным этапом на Кубок регионов 2021 года.