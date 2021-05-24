В Туле «накрыли» нарколабораторию, дилеры арестованы Фото: Алексей ФОКИН

Двое мужчин освоили незаконный бизнес, изготавливая на дому наркотики и продавая его среди своих знакомых с осени по декабрь прошлого года. Потом преступные действия злоумышленников были пресечены сотрудниками УКОН УМВД России по Тульской области.

В ходе обысков у наркодилеров были изъяты 2,4 кг психотропного вещества, 208 г прекурсоров и специальное оборудование.

Теперь мужчин обвиняют по п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ и ч. 2 ст. 228.3 УК РФ.