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Общество24 мая 2021 11:28

В Туле будут судить трех разбойников, напавших на индивидуального предпринимателя

Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей региона, а также жителя Московской области
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле будут судить трех разбойников, напавших на индивидуального предпринимателя

В Туле будут судить трех разбойников, напавших на индивидуального предпринимателя

Фото: Алексей ФОКИН

По версии следствия, злоумышленники в октябре 2020 года на территории производственных складов Привокзального округа Тулы по предварительному сговору совершили вооруженное нападение на индивидуального предпринимателя, у которого при себе имелась крупная сумма. Жертву избили, отобрав 1,3 млн руб.

Три соучастника преступления объявлены в розыск. Уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ направлено в Привокзальный районный суд.